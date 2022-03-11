"النصر" يتعثر من جديد وينجو من مطب الهزيمة أمام "الاتفاق"

تعثَّر نادي النصر من جديد، وهذه المرة أمام الاتفاق؛ وذلك بتعادله بهدفين لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام في إطار منافسات الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
تقدَّم الاتفاق أولاً بثنائية، سجَّلهما في شوط المباراة الأول عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة الـ29، والمحترف السويدي كوايسون في الدقيقة الـ35. وعاد النصر بعد تأخره بهدفين؛ وسجّل هدف تقليص الفارق عن طريق عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ51، فيما أدرك غونزالو مارتينيز التعادل في الدقيقة الـ62 من زمن المباراة.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الـ45 في المركز الثالث، كما ارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة رقم 24، أبقته في المركز الرابع عشر.
وشهدت المباراة طرد ثلاثة لاعبين من فريق الاتفاق؛ إذ خرج سنونسي هوساوي بالبطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالشوط الأول. وطُرد بعد ذلك زميله الآخر فهد غازي في الدقيقة الـ85، فيما تعرَّض روبن كوايسون للإنذار الثاني؛ ليخرج مطرودًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بالشوط الثاني.