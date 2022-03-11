"النصر" يتعثر من جديد وينجو من مطب الهزيمة أمام "الاتفاق"

تقدَّم الاتفاق أولاً بثنائية، سجَّلهما في شوط المباراة الأول عن طريق محمد الكويكبي في الدقيقة الـ29، والمحترف السويدي كوايسون في الدقيقة الـ35. وعاد النصر بعد تأخره بهدفين؛ وسجّل هدف تقليص الفارق عن طريق عبدالله الخطيب لاعب الاتفاق بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الـ51، فيما أدرك غونزالو مارتينيز التعادل في الدقيقة الـ62 من زمن المباراة.