النصر يتغلَّب على الحزم وديًّا

تغلَّب فريق النصر في أولى مبارياته الودية في فترة توقُّف المنافسات المحلية على نظيره الحزم بثلاثة أهداف دون رد أمس الجمعة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- بمقر نادي النصر.
تناوب على تسجيل أهداف النصر كل من البرازيلي أندرسون تاليسكا، وجوناثان، وعبدالفتاح آدم.
ودخل الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، المدير الفني النصر، المباراة بتشكيلة مؤلفة من: وليد عبدالله، فونيس موري، علي لاجامي، ضاري العنزي، عبدالكريم المزيعل، عبدالله الخيبري، أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، أندرسون تاليسكا، بيتي مارتنيز، جوناثان رودريغيز.
وبعد نهاية المباراة منح المدرب اللاعبين المشاركين في مباراة الحزم راحة من التدريبات يوم غد، فيما يبدأ نجوم الفريق الدوليون تدريباتهم غدًا بعد نهاية إجازتهم.