النصر يتغلَّب على الحزم وديًّا

تغلَّب فريق النصر في أولى مبارياته الودية في فترة توقُّف المنافسات المحلية على نظيره الحزم بثلاثة أهداف دون رد أمس الجمعة، وذلك في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود -رحمه الله- بمقر نادي النصر.