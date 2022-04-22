النصر يتغلب على بني ياس الإماراتي وديًّا في ختام معسكر أبوظبي

تغلب فريق النصر على نظيره بني ياس الإماراتي بهدفَيْن دون مقابل في ثالث مبارياته الودية في فترة توقُّف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة، التي احتضنها ملعب بني ياس.