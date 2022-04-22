النصر يتغلب على بني ياس الإماراتي وديًّا في ختام معسكر أبوظبي

تغلب فريق النصر على نظيره بني ياس الإماراتي بهدفَيْن دون مقابل في ثالث مبارياته الودية في فترة توقُّف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين اليوم الجمعة، التي احتضنها ملعب بني ياس.
نجح في تسجيل ثنائية النصر كل من البرازيلي جوناثان رودريغيز، والأرجنتيني بيتي مارتينيز من علامة الجزاء.
وستتوجه بعثة فريق النصر إلى مطار أبو ظبي استعدادًا للعودة إلى مدينة الرياض بعد ختام المعسكر الخارجي.
ويستأنف الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته التحضيرية على ملعبه بالرياض استعدادًا لعودة المنافسات الاثنين المقبل، وذلك بعد الراحة التي منحها المدرب لأفراد الفريق.
ودخل المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخل روسو المباراة بتشكيلة مؤلَّفة من: أمين بخاري في حراسة المرمى. سلطان الغنام، فونيس موري، علي لاحامي ومنصور الشمري في خط الدفاع. أنسيلمو، عبدالمجيد الصليهم، جلال الدين ماشاريبوف، أندرسون تاليسكا وبيتي مارتينيز في خط الوسط. جوناثان في خط الهجوم.