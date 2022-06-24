"النصر" يتفق مع "مادو" على التجديد.. "وعروض" إماراتية لـ "مشاريبوف"

يأتي ذلك في ظل اهتمام ناديَيْ الجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتيَّيْن باللاعب الأوزبكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي؛ ومن المتوقع أن يقدِّما عرضَيْهما الرسميَّيْن في غضون أيام لمعرفة رد النصر قبل مخاطبة اللاعب الذي بدوره لا يمانع الرحيل أو البقاء في صفوف النادي العاصمي.