"النصر" يتفق مع "مادو" على التجديد.. "وعروض" إماراتية لـ "مشاريبوف"

كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي النصر اتفقت مع مدافع الفريق عبدالله مادو على تجديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الجاري.
وبحسب تلك التقارير فإن إدارة مسلي آل معمر اتفقت مع اللاعب على تجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم.
وكان "مادو" قد رفض في البداية عرض النصر للتجديد بحجة عدم رضاه عن المقابل المادي المعروض.
من جهة أخرى قالت تقارير إعلامية إن إدارة نادي النصر استخرجت للأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، تأشيرة المعسكر الجديد في إسبانيا.
يأتي ذلك في ظل اهتمام ناديَيْ الجزيرة وشباب أهلي دبي الإماراتيَّيْن باللاعب الأوزبكي خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالي؛ ومن المتوقع أن يقدِّما عرضَيْهما الرسميَّيْن في غضون أيام لمعرفة رد النصر قبل مخاطبة اللاعب الذي بدوره لا يمانع الرحيل أو البقاء في صفوف النادي العاصمي.
ويتبقى في عقد ماشاريبوف مع النصر موسم واحد قبل أن يدخل الفترة الحرة التي تسمح له بالتوقيع مع أي فريق دون موافقة ناديه الأصلي في يناير المقبل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الإدارة النصراوية تفضل بقاء اللاعب، وترك قرار الرحيل بيد المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في المعسكر التحضيري للموسم المقبل، وسيتخذ حينها قراره النهائي.