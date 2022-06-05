"النصر" يحدد 10 ملايين يورو للتنازل عن "فينسنت أبو بكر"

كشفت تقارير صحفية تركية عن أن إدارة نادي النصر قد حددت مبلغ 10 ملايين يورو للتنازل عن عقد لاعب الفريق فينسنت أبو بكر.
ووفقًا للإعلامي التركي "أكرم كونور"، فإن إدارة النصر ستسمح للمهاجم الكاميروني بالمغادرة إذا تلقت عرضًا بالمستوى المطلوب.
وقال الإعلامي التركي إن هناك اهتمامًا كبيرًا من إسبانيا وإنجلترا بالمهاجم الكاميروني، بالإضافة إلى نادي فنربخشة الذي أبدى اهتمامًا باللاعب.
وذكرت تقارير تركية سابقة أن إدارة نادي فنربخشة التركي بقيادة مدربها الجديد البرتغالي خورخي خيسوس ترغب في ضم مهاجم النصر الحالي.