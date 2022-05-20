النصر يحل ضيفاً على الرائد.. ولقاء صعب ينتظر الاتفاق أمام الحزم

تنطلق اليوم السبت بقية منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، الاتفاق يستضيف الحزم عند الساعة 7 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والنصر يحل ضيفاً على الرائد عند الساعة 9 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويحتل الاتفاق المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة، فيما يتذيل الحزم الترتيب بـ 17 نقطة، وجاء النصر في المركز الثالث بـ 51 نقطة، والرائد تاسعاً بـ 30 نقطة.
تتواصل منافسات الجولة، الأحد، بمواجهتين أيضاً، الفتح صاحب المركز الثامن بـ 32 نقطة يلتقي بضيفه الطائي الثالث عشر بـ 28 نقطة عند الساعة 7، والأهلي العاشر بـ 29 نقطة يستضيف أبها السابع بـ 33 نقطة عند الساعة 9 مساءً.
تختتم الجولة 27، الاثنين المقبل بمواجهتين، الفيحاء السادس بـ 33 نقطة أمام ضيفه ضمك الخامس بـ 42 نقطة عند الساعة 7:20، والاتحاد متصدر الترتيب بـ 61 نقطة يواجه ضيفه الهلال الوصيف بـ 55 نقطة عند الساعة 9 مساءً.