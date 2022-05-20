النصر يحل ضيفاً على الرائد.. ولقاء صعب ينتظر الاتفاق أمام الحزم

تنطلق اليوم السبت بقية منافسات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين، الاتفاق يستضيف الحزم عند الساعة 7 مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، والنصر يحل ضيفاً على الرائد عند الساعة 9 مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة. ويحتل الاتفاق المركز الرابع عشر بـ 27 نقطة، فيما يتذيل الحزم الترتيب بـ 17 نقطة، وجاء النصر في المركز الثالث بـ 51 نقطة، والرائد تاسعاً بـ 30 نقطة.