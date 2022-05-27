"النصر" يختتم تحضيراته لكلاسيكو "الأهلي"

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم الجمعة تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الأهلي مساء غد على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض لحساب منافسات الجولة الـ28 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22.
بدأت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، بعمليات الإحماء من خلال الجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية، قبل أن يجري المدير الفني الأرجنتيني تمارين تكتيكية، تضمنت النهج الذي سيتبعه في المباراة، قبل أن تختتم الحصة بإجراء مناورة على كامل الملعب.
وفور نهاية الحصة التدريبية توجهت بعثة الفريق إلى المعسكر تأهبًا لمباراة الغد أمام الأهلي.
ويحمل الكلاسيكو الكثير من التحديات لكلا الفريقين على مستوى الطموحات والآمال؛ إذ يتطلع الأهلي لتحقيق الانتصار من أجل الهروب من دوامة الهبوط، بينما يواصل النصر سعيه لحصد وصافة الدوري وسط الصراع الناري بين الاتحاد والهلال من أجل ضمان مقعد في بطولة السوبر السعودي الموسم القادم، وأيضًا للمشاركة في دوري أبطال آسيا.
يُشار إلى أن النصر يحتل المركز الثالث برصيد 54 نقطة، بينما يحتل أهلي جدة المركز العاشر بـ30 نقطة؛ وتفصله نقطة واحدة فقط عن مناطق الهبوط.