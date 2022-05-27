"النصر" يختتم تحضيراته لكلاسيكو "الأهلي"

بدأت الحصة التدريبية، التي قادها المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، بعمليات الإحماء من خلال الجري حول الملعب، ثم أدى اللاعبون تمارين لياقية، قبل أن يجري المدير الفني الأرجنتيني تمارين تكتيكية، تضمنت النهج الذي سيتبعه في المباراة، قبل أن تختتم الحصة بإجراء مناورة على كامل الملعب.