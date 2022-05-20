"النصر" يختتم تحضيراته لمواجهة "الرائد" بمشاركة ثنائي الهجوم

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة مساء الغد في بريدة لحساب المباريات المتبقية من الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.