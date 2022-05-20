"النصر" يختتم تحضيراته لمواجهة "الرائد" بمشاركة ثنائي الهجوم

اختتم الفريق الكروي الأول بنادي النصر اليوم الجمعة، تدريباته اليومية استعداداً لمواجهة مساء الغد في بريدة لحساب المباريات المتبقية من الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية التي قادها الأرجنتيني ميغيل روسو المدير الفني للفريق باجتماع مع اللاعبين، شرح خلاله النهج التكتيكي الذي سينتهجه في لقاء الغد.
ثم أجرى اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الفريق المران بمناورة فنية على كامل الملعب.
وشهدت تدريبات الفريق اليوم مشاركة الكاميروني فينسنت أبو بكر والأوروجوياني جوناثان رودريجيز، بعد أن تعافيا تماماً من الإصابة، وأصبحا جاهزين للمشاركة مع الفريق.
توجه اللاعبون فور انتهاء الحصة التدريبية إلى المطار تأهباً للمغادرة إلى القصيم، استعداداً لمباراة الرائد غداً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.