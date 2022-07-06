"النصر" يسعى لضم الفرنسي "جوشوا غيلافوغي"

كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن جوشوا على وشك مغادرة فولفسبورج بشكل نهائي وذلك بعد عودته من الإعارة لصفوف بوردو، حيث لا يزال في عقده عام واحد مع النادي الألماني.