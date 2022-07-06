"النصر" يسعى لضم الفرنسي "جوشوا غيلافوغي"
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي النصر يرغب في التعاقد مع الفرنسي جوشوا غيلافوغي، لاعب نادي فولفسبورج الألماني، وذلك في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
كشف موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، أن جوشوا على وشك مغادرة فولفسبورج بشكل نهائي وذلك بعد عودته من الإعارة لصفوف بوردو، حيث لا يزال في عقده عام واحد مع النادي الألماني.
وأشار الموقع إلى أن نادي النصر دخل في منافسة مع ناديي الاتحاد والشباب السعوديين، حيث يرغب كلا منهما في ضم اللاعب خلال فترة الميركاتو الصيفي.
وأكد الموقع الفرنسي أن جوشوا منفتح على فكرة الانتقال إلى أي وجهة خارج أوروبا، وذلك في الوقت الذي يجذب فيه انتباه نادي النصر السعودي الذي تولى تدريبه رودي جارسيا.
وبحسب تلك التقارير فإن رغبة النصراويين تأتي بناء على توصية من المدير الفني الجديد للفريق، الفرنسي رودي غارسيا.
وسبق أن لعب جوشوا لفرق سانت إيتيان وأتلتيكو مدريد قبل أن ينتقل إلى فولفسبورج ويتم إعارته إلى بوردو الفرنسي خلال موسم 2021/22.