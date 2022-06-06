"النصر" يضغط بقوة ويقدم عرضاً ضخماً للمدرب "لوسيان فافر"
كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي النصر مازال يضغط بقوة للحصول على توقيع المدرب السويسري لوسيان فافر.
ووفقاً لموقع "le10sport" الفرنسي فإن النصر قدم عرضاً مالياً ضخماً للمدرب السويسري أكثر من أي عرض أوروبي قد يكون تلقاه مؤخراً.
وقال الموقع إن النصر يريد أن يبدأ موسماً جديداً بقيادة لوسيان فافر لا سيما في دوري أبطال آسيا، لذا فالإدارة ستبذل قصارى جهدها للتعاقد مع المدرب السويسري.
وكانت صحيفة "بيلد" الألمانية قد صرحت في وقت سابق أن النصر قدم عرضاً ضخماً إلى المدرب لوسيان فافر، مقابل راتب سنوي يقدر بـ 5 ملايين يورو.
وآخر ناد تولى تدريبه فافر هو بروسيا دورتموند الألماني حيث رحل عنه في ديسمبر 2020.
وتسعى إدارة النصر، للتعاقد مع مدرب جديد للموسم الجديد بدلاً من الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو الذي لم ينجح في تحقيق طموحات جماهير الفريق.
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري المحترفين، برصيد 55 نقطة، خلال 28 مباراة، محقفاً 17 فوزاً، 4 تعادلات و7 هزائم.