النصر يطرح تذاكر مباراة "كلاسيكو" الأهلي.. في قمة الجولة 28

يشار إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تقديم موعد انطلاق مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الجولة "28" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الساعة 7:20 مساءً، عوضًا عن الساعة 9:00 مساءً، في اليوم المقرر نفسه، السبت 28 من مايو الجاري؛ وذلك بعد موافقة الناديين.