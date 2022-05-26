النصر يطرح تذاكر مباراة "كلاسيكو" الأهلي.. في قمة الجولة 28

أعلن نادي النصر عن طرح تذاكر مباراة الكلاسيكو أمام الأهلي ضمن الجولة 28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عبر منصة "مرسول بارك".
وسيلاقي النصر نظيره الأهلي السبت المقبل على ملعب "مرسول بارك" بجامعة الملك سعود بالرياض.
وحددت إدارة نادي النصر أسعار تذاكر المباراة ابتداءً من 30 ريالًا بالنسبة لجماهيره، و55 ريالًا لجماهير الأهلي.
يشار إلى أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين قررت تقديم موعد انطلاق مباراة النصر والأهلي ضمن مباريات الجولة "28" من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الساعة 7:20 مساءً، عوضًا عن الساعة 9:00 مساءً، في اليوم المقرر نفسه، السبت 28 من مايو الجاري؛ وذلك بعد موافقة الناديين.