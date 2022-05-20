"النصر" يعاود مفاوضاته لضم "أوسبينا".. و"خيسوس" يطلب "فينسنت أبو بكر"

محمد السيد - الرياض

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي النصر قد عاود مفاوضاته من جديد لضم الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا.

وبينت التقارير أن أندية عدة ترغب في ضم الحارس الذي ينتهي تعاقده مع نابولي في الصيف الحالي.

وأوضحت التقارير أن من بين تلك الأندية يوجد ليل الفرنسي ولاتسيو واتلانتا الإيطاليين وريال مدريد.

وكان النصر قد تفاوض مع الحارس الكولومبي في الميركاتو الشتوي السابق لكن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

في حين ذكرت تقارير أخرى، أن إدارة نابولي الإيطالي تمسكت ببقاء حارس مرمى الفريق الأول الكولومبي ديفيد أوسبينا، ورفضت رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنابولي يريد استمرار أوسبينا مع الفريق، وأن الإدارة ستعقد جلسة مع وكيله لمناقشة تجديد عقده.

من جهة أخرى، اقترب المدرب البرتغالي خورخي خيسوس من تولي قيادة فناربخشة التركي.

وبحسب تقارير تركية فإن المدير الفني قد طالب إدارة النادي التركي بضرورة التعاقد مع المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر محترف النصر الحالي.