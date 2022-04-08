النصر يعلن إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكر بفيروس كورونا

ويتأهب النصر لخوض أربع مباريات ودية خلال أبريل الجاري، أولها أمام الحزم مساء اليوم الجمعة، قبل أن يغادر إلى العاصمة الإماراتية لإقامة معسكر خارجي، حيث يواجه فيه الاتفاق في 19 أبريل ثم يلاقي بني ياس الإماراتي يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، ويختتم تحضيراته لاستئناف المنافسات بملاقاة الباطن يوم 27 من الشهر نفسه.