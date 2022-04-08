النصر يعلن إصابة الكاميروني فينسنت أبو بكر بفيروس كورونا

أعلن النصر برئاسة مسلي آل معمر، إصابة مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، بفيروس كورونا المستجد.
وقال النصر عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": "أثبتت الفحوصات تعرض نجم النصر فينسنت أبو بكر للإصابة بكورونا".
وتابع البيان: "سيعود اللاعب الكاميروني إلى المملكة فور تعافيه، نتمنى له الشفاء العاجل".
ويتأهب النصر لخوض أربع مباريات ودية خلال أبريل الجاري، أولها أمام الحزم مساء اليوم الجمعة، قبل أن يغادر إلى العاصمة الإماراتية لإقامة معسكر خارجي، حيث يواجه فيه الاتفاق في 19 أبريل ثم يلاقي بني ياس الإماراتي يوم الجمعة 22 أبريل الجاري، ويختتم تحضيراته لاستئناف المنافسات بملاقاة الباطن يوم 27 من الشهر نفسه.