"النصر" يعود لسكة الانتصارات في "ديربي الرياض" أمام "الشباب"

وأثمرت السيطرة الشبابية هدف تقليص الفارق الثاني، الذي جاء من هجمة منظمة، وتمريرات متقنة، نفَّذها اللاعبون، قبل أن يمرِّر نواف العابد تمريرة مميزة إلى فواز الصقور المندفع من الناحية اليسرى، الذي قدَّم بدوره تمريرة على طبق من ذهب إلى البرازيلي كارلوس جونيور، لم يتأخر في وضعها بالشباك عند الدقيقة الـ(80).