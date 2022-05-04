"النصر" يقترب من التوقيع مع الفرنسي "رودي غارسيا"

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر أنها قد اقتربت من التوقيع مع المدرب الفرنسي رودي غارسيا ليحل محل الأرجنتيني ميغيل روسو.
وكانت تقارير إعلامية، قد ذكرت أن الإدارة طلبت وضع بند في عقدها مع المدرب يسمح لها بإنهاء العقد في حال فشل الفريق بالتأهل لدوري آبطال آسيا.
وتبحث إدارة النصر عن بديل للمدرب الفني الحالي الأرجنتيني ميغيل روسو الذي تولى تدريب الفريق قادمًا من نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، خاصة في ظل تدهور نتائج الفريق مؤخرًا.
وعانى النصر من سوء النتائج الموسم الحالي حيث ودع الآسيوية وكأس خادم الحرمين الشريفين بالإضافة لهزيمته بديربي الرياض في الدوري وابتعاده كثيراً عن المنافسة على اللقب الذي اقترب من الاتحاد .
ويحتل النصر المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري للمحترفين، برصيد 48 نقطة.