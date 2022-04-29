النصر يواصل الاستعداد للشباب بتمارين لياقية وتكتيكية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر يوم الجمعة تدريباته اليومية خلال فترة التوقف، استعداداً لمواجهة الشباب يوم الخميس المقبل في الدوري.
بدأ المدرب الأرجنتيني ميجيل روسو الحصة التدريبية بتمارين لياقية وفنية، ثم نفذ اللاعبون العديد من التمارين التكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني التدريبات بمناورة على نصف الملعب.
ويعاني الفريق أزمة في خط الهجوم، قبل استكمال مباريات الدوري السعودي للمحترفين، تتمثل في غياب الكاميروني فينسينت أبو بكر، للإصابة بتمزق في أنسجة باطن القدم والمهاجم البديل عبد الفتاح آدم لإصابته إصابة عضلية في مباراة الباطن الودية.
وينوي المدير الفني الأرجنتيني الاعتماد على جوناثان رودريجيز كمهاجم أساسي في مباريات الدوري، بداية من لقاء الشباب، لاسيما بعد أن أشركه في جميع المواجهات الودية الأربعة التي خاضها الفريق، خلال فترة التوقف، وسجل هدفين.
وسيكون البرازيلي تاليسكا، الخيار الثاني لدى روسو، حيث يلعب كرأس حربة بجانب مركزه كلاعب وسط متقدم.
وسيقص النصر شريط عودة المنافسات بملاقاة الشباب في "ديربي الرياض" يوم الخميس المقبل على ملعب "مرسول بارك" لحساب الجولة 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.