النصر يواصل الاستعداد للشباب بتمارين لياقية وتكتيكية

وينوي المدير الفني الأرجنتيني الاعتماد على جوناثان رودريجيز كمهاجم أساسي في مباريات الدوري، بداية من لقاء الشباب، لاسيما بعد أن أشركه في جميع المواجهات الودية الأربعة التي خاضها الفريق، خلال فترة التوقف، وسجل هدفين.