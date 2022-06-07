النصر يواصل الاستعداد لمواجهة الباطن "ودياً"

وسيواجه النصر في آخر مباراتين في الدوري الحزم متذيل الترتيب على ملعبه بالرس في الجولة المقبلة يوم 18 يونيو ثم يلاقي الفتح في الجولة الأخيرة يوم 23 يونيو على ملعب مرسول بارك.