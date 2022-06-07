النصر يواصل الاستعداد لمواجهة الباطن "ودياً"

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمس الثلاثاء، تدريباته اليومية خلال فترة التوقف الدولي والتي تمتد حتى 18 من يونيو الجاري .
بدأت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين، ثم أجرى اللاعبون تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن يختتم المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو التدريبات بمناورة على نصف الملعب.
ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أمام نظيره الباطن الجمعة، الموافق العاشر من يونيو الجاري على ملعب "مرسول بارك " بجامعة الملك سعود بالرياض .
يشار إلى أن النصر يتنافس مع فريق الشباب في آخر جولتين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للحصول على المقعد الأخير في بطولة كأس السوبر السعودي.
ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 55 نقطة، فيما يأتي الشباب خلفه رابعاً بـ53 نقطة.
وسيواجه النصر في آخر مباراتين في الدوري الحزم متذيل الترتيب على ملعبه بالرس في الجولة المقبلة يوم 18 يونيو ثم يلاقي الفتح في الجولة الأخيرة يوم 23 يونيو على ملعب مرسول بارك.