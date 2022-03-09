النصر يواصل التحضير للاتفاق .. و"روسو" يركز على الجوانب التكتيكية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.