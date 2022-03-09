النصر يواصل التحضير للاتفاق .. و"روسو" يركز على الجوانب التكتيكية

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية استعدادًا لمواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 24 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بتقسيم الفريق لمجموعتين، أدت تمارين لياقية وتكتيكية، قبل أن يجري المدير الفني الأرجنتيني ميغيل روسو مناورة على منتصف الملعب، طبق خلالها النهج التكتيكي الذي سيتبعه في مباراة الاتفاق.
ويتجه مدرب الأصفر الأرجنتيني "روسو"، لعمل تغييرات عديدة على التشكيل الأساس الذي سيخوض به مواجهة الاتفاق، الجمعة المقبل.
ويسعى روسو لإراحة بعض اللاعبين خشيةً عليهم من الإجهاد خلال الجولات المهمة المتبقية من عمر مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.