النصر: 120 دقيقة على الجوانب اللياقية والفنية.. وراحة اللاعبين أول يوم في رمضان

بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك، منح مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر "روسو "، اللاعبين راحة 24 ساعة على أن يعاود الفريق تدريباته الأحد لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.