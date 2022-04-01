النصر: 120 دقيقة على الجوانب اللياقية والفنية.. وراحة اللاعبين أول يوم في رمضان

بمناسبة أول أيام شهر رمضان المبارك، منح مدرب الفريق الكروي الأول بنادي النصر "روسو "، اللاعبين راحة 24 ساعة على أن يعاود الفريق تدريباته الأحد لخوض بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي الجانب الميداني، ركز المدرب خلال الحصة التدريبية التي امتدت إلى 120 دقيقة على الجوانب اللياقية والفنية.
بدأ مران الأصفر بالجري المتواصل على كامل الملعب، أعقبه اختبارات لياقية إضافية للاعبين للوقوف على مستوى المخزون اللياقي، وتطبيقات فنية واللعب في مساحات محددة.
الجدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثالث في سلم ترتيب دوري المحترفين بـ 48 نقطة.