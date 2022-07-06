النمسا تجهز الاتحاد استعدادًا للموسم الجديد

اعتمدت إدارة نادي الاتحاد البرنامج الإعدادي للفريق الأول لكرة القدم تأهُّبًا للموسم الرياضي 2022 – 2023، الذي سينطلق في الخامس والعشرين من أغسطس المقبل.
وكشفت إدارة النادي أن تجمع اللاعبين لبداية التمارين وإجراء الفحوصات الطبية، سيكون يوم 20 من يوليو الجاري، ويستمرّ حتى 22 منه، وفي اليوم التالي ستغادر بعثة الفريق إلى المعسكر الخارجي الذي تم اعتماده في جمهورية النمسا.
وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية، وتتخلله بعض المباريات الودية؛ حيث ستبدأ المرحلة الأولى من التدريبات في مدينة سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس، وفيها يواجه فريق فيورنتينا الإيطالي في اليوم الأخير من الشهر الجاري، ثم يلاقي فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس.
فيما تنطلق المرحلة الثانية من التدريبات في منطقة باد تانزماندورف يوم 8 أغسطس، وتستمر لمدة أربعة أيام، خلالها سيخوض الفريق مباراة تجريبية مع الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس، على أن تكون العودة من المعسكر الخارجي يوم 13 أغسطس المقبل.
وسيجري الفريق مباراة ودية رابعة يوم 19 أغسطس خلال فترة التحضيرات في مدينة جدة، والتي سيعلن عنها لاحقًا عن هوية الفريق المنافس.
يذكر أن إدارة الاتحاد تعمل على دعم استقرار الفريق فنيًّا؛ حيث قامت بالعمل على إبرام صفقة جديدة؛ إذ كانت ضربة البداية، من خلال التعاقد مع المدرب المخضرم البرتغالي نونو سانتو، بعقد احترافي لمدة عامين.
يشار إلى أن الاتحاد اختتم منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز الثاني برصيد 65 نقطة، من 20 انتصارًا و5 تعادلات، وخسر الفريق مثلها.