النمسا تجهز الاتحاد استعدادًا للموسم الجديد

وتم إعداد برنامج تدريبي متكامل يشتمل على جوانب لياقية وتكتيكية، وتتخلله بعض المباريات الودية؛ حيث ستبدأ المرحلة الأولى من التدريبات في مدينة سيفيلد بمقاطعة تيرول يوم 24 يوليو وتستمر حتى 8 أغسطس، وفيها يواجه فريق فيورنتينا الإيطالي في اليوم الأخير من الشهر الجاري، ثم يلاقي فريق ريد بول سالزبورغ النمساوي يوم 7 أغسطس.