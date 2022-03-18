النيجيري إيغالو يواصل تسجيل الأرقام المميزة في دوري المحترفين

واصل النيجيري أوديون إيغالو، المحترف في صفوف الهلال، تسجيل الأرقام المميزة في دوري المحترفين منذ انضمامه لفريقه الحالي مطلع العام الجاري.
فقد أصبح أوديون إيغالو ثاني لاعب يسجل "هاتريك" في دوري المحترفين السعودي هذا الموسم بعد مهاجم الاتحاد عبدالرزاق حمدالله، وكلا الهاتريكَين سُجِّل في شباك الأهلي.
كما عادل إيغالو في شوط واحد رقم محترف الأهلي عمر السومة بتسجيل هاتريك خلال قمم الهلال والأهلي بدوري المحترفين.
وساهم إيغالو أيضًا بتسجيل 14 هدفًا خلال 12 مباراة أمام الفرق الـ5 الكبرى في دوري المحترفين (12 هدفًا وتمريرتان حاسمتان).
في المقابل ساهم عمر السومة بـ45 هدفًا خلال 54 مباراة أمام هذه الفرق (41 هدفًا و4 تمريرات حاسمة).
وبعد هذا الهاتريك الذي سجله في مرمى الأهلي ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين انفرد النجم النيجيري بصدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا متفوقًا على أقرب منافسيه الكاميروني تاوامبا بـ4 أهداف.