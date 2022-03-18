النيجيري إيغالو يواصل تسجيل الأرقام المميزة في دوري المحترفين

وبعد هذا الهاتريك الذي سجله في مرمى الأهلي ضمن الجولة الـ25 من دوري المحترفين انفرد النجم النيجيري بصدارة الهدافين برصيد 19 هدفًا متفوقًا على أقرب منافسيه الكاميروني تاوامبا بـ4 أهداف.