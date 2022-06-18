الهداف التاريخي للمنتخب الألماني مدرباً لـ"ألتاخ " النمساوي

أعلن نادي ألتاخ المنافس في دوري الدرجة الأولى النمساوي لكرة القدم تعيين ميروسلاف كلوزة، الهداف التاريخي للمنتخب الألماني مدرباً للفريق.
وكان كلوزة، الذي سجل 71 هدفاً لمنتخب بلاده في 137 مباراة دولية، مساعداً لمدرب منتخب بلاده بين عامي 2016 و2018، وأصبح مدربًا لفريق بايرن ميونيخ تحت 17 عامًا في 2018، وقضى موسماً كمساعد لمدرب الفريق الأول هانز فليك.
وقال كلوزة في بيان: «لقد كان ذلك الشعور الإيجابي الذي يجب أن ينتابني منذ البداية، وأنني في المكان المناسب هنا، كانت المناقشات الأولى مع المسؤولين مفتوحة للغاية لدرجة أنه كان من الواضح لي أنني أريد القيام بذلك».