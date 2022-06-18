الهداف التاريخي للمنتخب الألماني مدرباً لـ"ألتاخ " النمساوي

وقال كلوزة في بيان: «لقد كان ذلك الشعور الإيجابي الذي يجب أن ينتابني منذ البداية، وأنني في المكان المناسب هنا، كانت المناقشات الأولى مع المسؤولين مفتوحة للغاية لدرجة أنه كان من الواضح لي أنني أريد القيام بذلك».