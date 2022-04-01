الهدى يرافق الابتسام بالتأهل للدوري الممتاز لكرة اليد

وجاء تأهل الهدى بعد تفوقه على نظيره الروضة بنتيجة "30-29" ووصوله إلى النقطة 33 في رصيده، في المواجهة التي جمعتهما على صالة مدينة الأمير نايف بن عبد العزيز الرياضية بالقطيف، ضمن الجولة العشرين من بطولة دوري أندية الدرجة الأولى.