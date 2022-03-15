الهلال: "البليهي" يغيب و "البريك" يعود.. والفريق يبدأ التحضير للكلاسيكو أمام الأهلي

ويواصل الهلال، غدًا الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، استعدادًا لملاقاة الأهلي في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.