الهلال: "البليهي" يغيب و "البريك" يعود.. والفريق يبدأ التحضير للكلاسيكو أمام الأهلي

أعلن نادي الهلال عن غياب مدافع الفريق الكروي الأول علي آل بليهي عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرضه لتمزق في العضلة الضامة.
ميدانيًا استأنف لاعبو الأزرق، مساء اليوم الثلاثاء، تدريباتهم، وذلك بعد أن منحهم مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" راحة يوم أمس بعد فوزهم على مضيفهم "الرائد"، ضمن منافسات الجولة 24 من دوري المحترفين.
واشتمل المران على تدريبات لياقية وبدنية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الرائد"، ومناورة فنية على كامل الملعب لبقية اللاعبين أمام "هلال 19".
وشهدت الحصة التدريبية مشاركة الظهير الأيمن "محمد البريك" في التدريبات الجماعية والمناورة الفنية، وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ويواصل الهلال، غدًا الأربعاء، تدريباته الاعتيادية، وذلك في مقر النادي، استعدادًا لملاقاة الأهلي في قمة مباريات الجولة 25 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.