الهلال : "الفرج" يجري مرانًا لياقيًا .. والثلاثي ينخرط في برنامجه العلاجي والتأهيلي

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال تحضيراته لمواجهة نظيره النصر في قمة "ديربي الرياض" الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، الخميس المقبل .

وكثف مدرب الأزرق الأرجنتيني " دياز" ، الجوانب البدنية والفنية ضمن الحصة التدريبية، اليوم الاثنين، من خلال 3 أقسام، حيث استأنف الفريق تدريباته بالجوانب البدنية واللياقية للاعبين الأساسيين في لقاء الحزم.

وتدرب بقية اللاعبين على تسديد الكرات على المرمى، وتدريبات خاصة بالكرات العرضية، واختتم المران بمناورة فنية على جزء من المستطيل الأخضر.

من جهة ثانية أجرى قائد الهلال سلمان الفرج مرانًا لياقيًا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية، الأحد، وأدى تدريبات بالكرة، فيما استكمل الثلاثي عبد الله عطيف، محمد البريك، ناصر الدوسري برامجهم العلاجية والتأهيلية.