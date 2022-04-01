توج الهلال بطلًا لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة 2022، إثر تغلبه على الاتحاد في المباراة النهائية بنتيجة "90، 72"، التي أقيمت على صالة وزارة الرياضة بالمدينة المنورة.
وسيطر الهلال على المباراة منذ البداية؛ إذ تمكن من إنهاء الربع الأول لمصلحته "23-17"، واستمر تفوق الهلال في مجريات المباراة بفوزه بالشوط الأول بنتيجة "43-35"، وفي الربع الثالث رفع الفارق إلى 23 نقطة حيث أنهاه بـ71-48.
ونجح الهلال في ضم الكأس إلى بطولة الدوري التي حققها هذا العام، للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث تمكن من الوصول إلى النهائي بالفوز في الدورلربع النهائي على أحد "73-50"، ثم فاز على الوحدة في الدور نصف النهائي "76- 58".
وفي المقابل ظهر الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، ولم يكن مشواره بالسهل؛ إذ فاز في الدور ربع النهائي على الفتح 95-88، وفي الدور نصف النهائي فاز على النصر 81-80.