الهلال بطلًا لكأس وزارة الرياضة لكرة السلة 2022

ونجح الهلال في ضم الكأس إلى بطولة الدوري التي حققها هذا العام، للمرة السادسة في تاريخه؛ حيث تمكن من الوصول إلى النهائي بالفوز في الدورلربع النهائي على أحد "73-50"، ثم فاز على الوحدة في الدور نصف النهائي "76- 58".