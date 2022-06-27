"الهلال" بطلاً للدوري.. و"الأهلي" يودِّع دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

تُوِّج نادي الهلال بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمرة الثانية على التوالي مساء اليوم عقب تغلُّبه على الفيصلي.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين في ختام مباريات الدوري للموسم الحالي "الجولة الـ39" بفوز الهلال بهدفين لهدف.
ورفع الهلال رصيده للنقطة الـ67 بعد هدفين، سجلهما النسر النيجيري إيغالو بواقع هدف في كل شوط، قبل أن يعدِّل الفيصلي النتيجة بهدف لصالحه في الدقيقة الـ70.
وعلى جانب آخر، ودَّع النادي الأهلي دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه عقب تعادله مع الشباب سلبيًّا في مباراة بالجولة ذاتها.
وعلى الرغم من ارتفاع رصيد الأهلي للنقطة الـ32 إلا أن هذا الرصيد لم يكن كافيًا للفريق للبقاء في الدوري؛ ليرافق الحزم للدرجة الأدنى.