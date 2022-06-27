"الهلال" بطلاً للدوري.. و"الأهلي" يودِّع دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخه

ورفع الهلال رصيده للنقطة الـ67 بعد هدفين، سجلهما النسر النيجيري إيغالو بواقع هدف في كل شوط، قبل أن يعدِّل الفيصلي النتيجة بهدف لصالحه في الدقيقة الـ70.