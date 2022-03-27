الهلال: عودة " الدوسري" للتدريبات الجماعية .. قبل الموقعة المنتظرة مع الشباب

استعاد فريق الهلال الأول لكرة القدم، جهود لاعبه ناصر الدوسري قبل مواجهة الشباب المرتقبة، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، في الثالث من إبريل المقبل.
وشارك الدوسري في التدريبات الجماعية، بمشاركته في جزء من المناورة الفنية التي خاضها الفريق، الأحد، بعد تعافيه من الإصابة في ديسمبر الماضي، وخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.
ميدانيًا، واصل الأزرق مساء اليوم تحضيراته، تأهبًا لاستئناف المنافسات، حيث خاض الفريق مناورة فنية أمام فريق الهلال تحت سن 19 عامًا.
من جهة ثانية أجرى الثنائي "عبد الله عطيف وعلي آل بليهي" برامجهما العلاجية والتأهيلية، للشفاء من الإصابة، قبل الدخول والمشاركة في التدريبات الجماعية.
وقرر الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني "رامون دياز" منح أعضاء الفريق راحة عن التدريبات، غدًا الاثنين، على أن يستأنف الفريق، الثلاثاء المقبل، تدريباته استعدادًا لعودة المنافسات.