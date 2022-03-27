الهلال: عودة " الدوسري" للتدريبات الجماعية .. قبل الموقعة المنتظرة مع الشباب

وشارك الدوسري في التدريبات الجماعية، بمشاركته في جزء من المناورة الفنية التي خاضها الفريق، الأحد، بعد تعافيه من الإصابة في ديسمبر الماضي، وخضع على إثرها إلى برنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.