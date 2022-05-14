"الهلال" في مفاوضات مع "طرابزون سبور" لضم محترف "الأهلي"

قالت صحف تركية إن نادي الهلال قد دخل في مفاوضات مع نادي طرابزون سبور التركي، لضم لاعب الفريق، دجاجيني تافاريس.
وبحسب ما نقلت صحيفة "fanatik"، التركية، فإن عرض الهلال للنادي لضم اللاعب تبلغ قيمته 6 ملايين يورو.
وتنتظر إدارة الهلال رد إدارة النادي التركي حيث ترغب الإدارة في ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل.
وسبق لدجانيني اللعب للأهلي السعودي في 2020 حيث قدم مستويات لافتة للنظر قبل أن يرحل عن الفريق بسبب خلافات بينه وبين إدارة النادي السعودي وقتها.
يُذكر أن القيمة السوقية الحالية للاعب تبلغ 5.5 ملايين يورو.
ويحتل الهلال حاليًا المركز الثاني بدوري المحترفين برصيد 55 وبفارق 6 نقاط ، عن الاتحاد المتصدر برصيد 61 نقطة.