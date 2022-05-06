الهلال في مهمة استعادة التوازن والعودة للوصافة.. الطائي والرائد للبحث عن طوق النجاة
تختتم اليوم السبت منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات نارية، تختلف فيها طموحات الفرق المتنافسة ما بين المحافظة على آمالها بالمنافسة على اللقب وما بين الهروب من شبح الهبوط.
ضمك × الهلال
يحل الهلال ثالث الترتيب بـ49 نقطة ضيفاً ثقيلاً على ضمك صاحب المركز الخامس بـ42 نقطة على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها عند الساعة (7:10) مساءً.
يتطلع الهلال لاستعادة توازنه سريعاً بعد خسارة مباغتة أمام الفيحاء بهدف في مباراة مؤجلة للمحافظة على آماله قائمة بالمنافسة على اللقب وأيضاً للعودة إلى الوصافة بعد أن فقدها لحساب غريمه التقليدي النصر.
وعلى الرغم من اتساع الفارق بينه وبين المتصدر الاتحاد إلا أن الفريق مازال يتمسك بأمل المحافظة على لقبه، وسيعاني الفريق في المواجهة من كثرة الغيابات في صفوفه لأسباب عديدة أبرزها الإصابات نتيجة الإرهاق بسبب كثرة المشاركات.
في المقابل يبحث فريق ضمك عن تعزيز مركزه للاقتراب أكثر من رباعي المقدمة وأيضاً للثأر من خسارة مباراة المرحلة الأولى بثنائية نظيفة.
الحزم × الفيحاء
يستضيف فريق الحزم متذيل جدول الترتيب بـ14 نقطة نظيره الفيحاء سادس الترتيب بـ33 نقطة على ملعبه في مدينة الرس عند الساعة (7:20) مساءً.
يأمل أصحاب الضيافة في تحقيق نتيجة إيجابية لإيقاف مسلسل الهزائم المتتالية والذي وصل إلى سبع مباريات على أمل تأخير عودتهم رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية إلى جولة أخرى.
في حين يسعى الفيحاء المنتشي بفوزه على الهلال يوم الثلاثاء الماضي استغلال الحالة المعنوية للاعبيه والعودة إلى الديار بالنقاط الثلاثة للاقتراب أكثر من مناطق الأمان قبل 4 جولات على نهاية الدوري.
الطائي × الرائد
في مباراة صراع الهبوط والنقاط المضاعفة يلاقي الطائي صاحب المركز الثالث عشر بـ27 نقطة ضيفه الرائد عاشر الترتيب بـ29 نقطة على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية بحائل عند الساعة (8:50) مساءً.
يبحث الطائي عن استعادة توازنه وتصحيح المسار لتفادي مناطق الهبوط مؤقتاً على اعتبار أن نقاط هذه المباراة تعتبر مضاعفة لاسيما وأن الفريق تنتظره مباريات قوية في باقي الجولات أمام فرق تصارع من أجل البقاء ( الفتح – الفيصلي ) والاتحاد الذي يبحث عن لقبه الثاني في دوري المحترفين منذ انطلاقته موسم 2008/2009.
أما الرائد فيمني النفس بالعودة لسكة الانتصارات للابتعاد قليلاً عن مناطق الخطر لمصالحة جماهيره الغاضبة على أداء الفريق هذا الموسم.