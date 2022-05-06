الهلال في مهمة استعادة التوازن والعودة للوصافة.. الطائي والرائد للبحث عن طوق النجاة

تختتم اليوم السبت منافسات الجولة 26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بإقامة ثلاث مواجهات نارية، تختلف فيها طموحات الفرق المتنافسة ما بين المحافظة على آمالها بالمنافسة على اللقب وما بين الهروب من شبح الهبوط.