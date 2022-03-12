"الهلال" في مواجهة "الرائد" للحفاظ على آماله.. وكلاسيكو من نار بين "الشباب" و"الاتحاد"

الاتحاد في المركز الأول برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني. علمًا بأن آخر مباراة كان قد خسرها الفريق أمام الهلال بهدفَيْن لهدف في مباراة كانت مؤجلة بينهما من الجولة الـ12 في المسابقة.