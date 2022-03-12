"الهلال" في مواجهة "الرائد" للحفاظ على آماله.. وكلاسيكو من نار بين "الشباب" و"الاتحاد"

تُختتم اليوم الأحد مباريات الجولة الـ24 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتُقام مباراتان من العيار الثقيل، أهمهما بالطبع لقاء الكلاسيكو بين الاتحاد متصدر المسابقة والشباب صاحب المركز الثاني.
تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت الرياض على ملعب مدينة الملك عبدالله بن العزيز الرياضية في بريدة.
يدخل الرائد المباراة وفي جعبته 29 نقطة، بينما يأمل الهلال صاحب الـ43 نقطة بمواصلة الانتصارات على أمل أي تعثر للاتحاد صاحب المركز الأول.
تُقام المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت الرياض على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز.
يدخل الفريقان المباراة وكلاهما يطمح إلى انتصار يحقق آماله.
يدخل الشباب المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 46 نقطة، بينما يأمل الاتحاديون بالعودة لطريق الانتصارات من جديد، والتقدم خطوة نحو تحقيق اللقب الغائب عن الفريق منذ سنوات.
الاتحاد في المركز الأول برصيد 54 نقطة بفارق 8 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني. علمًا بأن آخر مباراة كان قد خسرها الفريق أمام الهلال بهدفَيْن لهدف في مباراة كانت مؤجلة بينهما من الجولة الـ12 في المسابقة.