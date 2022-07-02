الهلال قريبٌ من التعاقد مع الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي .. وتورينو يودع اللاعب

ذكرت مصادر إعلامية عن دخول نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع المهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي لاعب تورينو.
وكشفت المصادر إلى توصل الهلال إلى اتفاق حول بنود التعاقد مع اللاعب ويتبقى التوقيع الرسمي على أن يتم الإعلان عنها خلال المرحلة المقبلة.
وكان نادي تورينو الإيطالي لكرة القدم، قد أعلن أمس الجمعة، أن مهاجمه الدولي أندريا بيلوتي الذي وصل إلى نهاية عقده، سيغادر النادي بعد مغامرة استمرت سبع سنوات.
وكتب النادي الإيطالي على حسابه في موقع "تويتر"، غداة انتهاء عقد بيلوتي "العزيز أندريا، لقد أحطنا علمًا بقرارك الشروع في تجربة جديدة، طُرقنا ستنفصل بدءًا من اليوم".
وشكر النادي قائد الفريق البالغ 28 عامًا "عشنا معًا سبعة مواسم، رابط قوي بشكل مميز في كرة القدم الحديثة، ونتشارك دائما الشغف والأفراح والمعاناة والعواطف وخيبات الأمل نفسها".
وكان بيلوتي انتقل إلى تورينو في العام 2015 قادمًا من باليرمو ، ولم يعلن الدولي الإيطالي الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا الأخيرة، عن وجهته المستقبلية.