الهلال قريبٌ من التعاقد مع الدولي الإيطالي أندريا بيلوتي .. وتورينو يودع اللاعب

وكان بيلوتي انتقل إلى تورينو في العام 2015 قادمًا من باليرمو ، ولم يعلن الدولي الإيطالي الفائز مع منتخب بلاده بلقب كأس أوروبا الأخيرة، عن وجهته المستقبلية.