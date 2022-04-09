الهلال : قطع في وتر القدم ينهي موسم "الشهري" .. والثلاثي يعود للتدريبات

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت ، أن مهاجم الفريق الكروي الأول صالح الشهري يحتاج إلى عمل جراحي، سيتم تحديد موعده، وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرضه لقطع في وتر القدم.