الهلال : قطع في وتر القدم ينهي موسم "الشهري" .. والثلاثي يعود للتدريبات

أعلن نادي الهلال، اليوم السبت ، أن مهاجم الفريق الكروي الأول صالح الشهري يحتاج إلى عمل جراحي، سيتم تحديد موعده، وذلك بعد إتمام الإجراءات الرسمية، بعد أن أوضحت الفحوص الطبية تعرضه لقطع في وتر القدم.
وكان اللاعب تعرض لإصابة قوية، في مباراة فريقه ضد الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا 2022.
ميدانيًا، استأنف لاعبو الأزرق، مساء اليوم السبت، تدريباتهم، وذلك بعد تغلبهم على نظيرهم "الشارقة الإماراتي"، حيث ركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني "دياز" في الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية.
اشتمل المران على: تدريبات لياقية وبدنية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الشارقة"، تطبيقات تكنيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة الثلاثي "علي آل بليهي، عبد الله عطيف وسالم الدوسري" ، فيما أدى "أوديون إيغالو" تدريبات بدنية ولياقية في صالة الإعداد البدني بمقر النادي، على أن يلتحق يوم الغد بالتدريبات الجماعية.
ووجد اللاعب "جانغ هيون سو" في عيادة شريك الرعاية الطبية "مستشفى المملكـة" بمقر النـادي، وذلك بعد تعرضه لشد في العضلة الخلفية.