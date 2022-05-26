الهلال: "كاريلو" يشارك في التدريبات .. والإنفلونزا تغيب عطيف والجوير

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا لمواجهة نظيره أبها ، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.