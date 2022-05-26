رياضة
الهلال: "كاريلو" يشارك في التدريبات .. والإنفلونزا تغيب عطيف والجوير
واصل الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، اليوم الخميس، تدريباته الاعتيادية في مقر النادي، استعدادًا لمواجهة نظيره أبها ، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأجرى عناصر الأزرق المشاركون بصفة أساسية في لقاء "الاتحاد" مرانًا لياقيًا باستخدام الكرة، فيما خاض بقية اللاعبين مناورة فنية أمام فريق "هـلال 19".
وشهدت المناورة مشاركة المحترف البيروفي "أندري كاريلو" ، فيما أدى "جوستافو كويلار" عددًا من التدريبات اللياقية المتنوعة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي.
ومنعت الإنفلونزا الثنائي "عبدالله عطيف ومصعب الجوير" من المشاركة في المران.