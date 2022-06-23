"الهلال" لا يترك الفرص.. قاب قوسين أو أدنى من التتويج بعد اكتساح "الفتح" و"الشباب" يفقد "السوبر"

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التمسك بفرصته لأجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعدما حقق فوزاً غالياً على مستضيفه الفتح في المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين بفوز الهلال بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة الجولة 29 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل جولة واحدة من نهاية المسابقة .
أهداف الفوز جاءت بأقدام نجم الفريق سالم الدوسري في الدقيقة 10 والدقيقة 39 واللاعب موسى ماريغا في الدقيقة 80 من عمر المباراة ليرفع الهلال رصيده من النقاط للنقطة رقم 64 في حين توقف رصيد الفتح عند النقطة 35.
المؤسف لجماهير الهلال هو غياب نجمي الفريق المدافع جانغ هيون سوو والكولومبي غوستافو كويلار عن مباراة الفيصلي الأخيرة بالمسابقة.
وتأزم وضع نادي التعاون قبل جولة واحدة من النهاية بعد التعادل مع الشباب حيث ارتفع رصيده عن النقطة رقم 33 فيما رفع الشباب رصيده عند النقطة رقم 54 لكنه لن يشارك في بطولة السوبر بعدما بات الفارق بينه وبين النصر أربع نقاط.
هدف الشباب سجله اللاعب هتان باهبري في الدقيقة 29 فيما سجل هدف التعادل للتعاون اللاعب أشرف المهديوي في الدقيقة 53.