"الهلال" لا يترك الفرص.. قاب قوسين أو أدنى من التتويج بعد اكتساح "الفتح" و"الشباب" يفقد "السوبر"

وتأزم وضع نادي التعاون قبل جولة واحدة من النهاية بعد التعادل مع الشباب حيث ارتفع رصيده عن النقطة رقم 33 فيما رفع الشباب رصيده عند النقطة رقم 54 لكنه لن يشارك في بطولة السوبر بعدما بات الفارق بينه وبين النصر أربع نقاط.