"الهلال" لـ"بوتافوغو" لن نقبل بأقل من 20 مليون يورو عن "بيريرا"

وقال الموقع إن بيريرا يرحب بالانتقال لبوتافوغو، وإنه في حالة موافقة الفريق البرازيلي على عرض الهلال فسيكون بيريرا أغلى لاعب يتم التوقيع معه في تاريخ كرة القدم البرازيلية، ولكن هذا الأمر مستبعد تمامًا.