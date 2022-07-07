"الهلال" لـ"بوتافوغو" لن نقبل بأقل من 20 مليون يورو عن "بيريرا"

كشف تقارير صحفية برازيلية عن رغبة نادي بوتافوغو البرازيلي قي ضم اللاعب ماتيوس بيريرا محترف الهلال.
وبحسب موقع ”Lance“ البرازيلي فإن إدارة الهلال أبلغت نظيرتها في النادي البرازيلي أنها لن تقبل بأقل من 20 مليون يورو لبيع اللاعب.
وقال الموقع إن بيريرا يرحب بالانتقال لبوتافوغو، وإنه في حالة موافقة الفريق البرازيلي على عرض الهلال فسيكون بيريرا أغلى لاعب يتم التوقيع معه في تاريخ كرة القدم البرازيلية، ولكن هذا الأمر مستبعد تمامًا.
وكان اللاعب قد انضم للهلال قادمًا من نادي ويست بروميتش البيون في صفقة تحدثت عنها كثيرًا وسائل الإعلام الإنجليزية.