"الهلال" للإعلان عن التأهل أمام "الاستقلال" .. و"الفيصلي" لتحقيق الحلم أمام "ناساف"

الفيصلي - ناساف

يتطلع الفيصلي للقبض على صدارة مجموعته الخامسة، حيث يملك 7 نقاط إذ يأمل في تكرار فوزه على وصيفه ناساف الأوزبكي الذي يملك 4 نقاط.