رياضة

"الهلال" للإعلان عن التأهل أمام "الاستقلال" .. و"الفيصلي" لتحقيق الحلم أمام "ناساف"

اليوم في ختام الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا
"الهلال" للإعلان عن التأهل أمام "الاستقلال" .. و"الفيصلي" لتحقيق الحلم أمام "ناساف"
كأس دوري أبطال آسيا
محمد السيد
محمد السيد

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 ( دور المجموعات)، حيث تُقام مباراتان إذ إن فوز الهلال يضمن تأهله للدور التالي فيما يتمسك الفيصلي بتحقيق الإنجاز والأمل للتأهل للدور التالي.

الاستقلال - الهلال

يبحث الهلال عن تحقيق الفوز الرابع تواليًا حين يلاقي نظيره الاستقلال الطاجيكي في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة.

يحتل الهلال المركز الأول برصيد 9 نقاط فيما لا يملك الفريق الطاجيكي أي نقاط.

الفيصلي - ناساف

يتطلع الفيصلي للقبض على صدارة مجموعته الخامسة، حيث يملك 7 نقاط إذ يأمل في تكرار فوزه على وصيفه ناساف الأوزبكي الذي يملك 4 نقاط.

دوري أبطال آسيا 2022

أخبار قد تعجبك

No stories found.