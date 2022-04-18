"الهلال" للإعلان عن التأهل أمام "الاستقلال" .. و"الفيصلي" لتحقيق الحلم أمام "ناساف"

تستكمل اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 ( دور المجموعات)، حيث تُقام مباراتان إذ إن فوز الهلال يضمن تأهله للدور التالي فيما يتمسك الفيصلي بتحقيق الإنجاز والأمل للتأهل للدور التالي.
الاستقلال - الهلال
يبحث الهلال عن تحقيق الفوز الرابع تواليًا حين يلاقي نظيره الاستقلال الطاجيكي في مباراة الجولة الرابعة من المجموعة.
يحتل الهلال المركز الأول برصيد 9 نقاط فيما لا يملك الفريق الطاجيكي أي نقاط.
الفيصلي - ناساف
يتطلع الفيصلي للقبض على صدارة مجموعته الخامسة، حيث يملك 7 نقاط إذ يأمل في تكرار فوزه على وصيفه ناساف الأوزبكي الذي يملك 4 نقاط.