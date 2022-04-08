الهلال للدفاع عن لقبه.. الشباب يعود بعد غياب.. الفيصلي لمشاركة تاريخية

في المقابل، يحل الشارقة على الهلال بذكريات نسخة 2004 عندما ألحق بالفريق السعودي واحدة من أكبر خسائره في البطولة بفوزه عليه 5 / 2 إياباً في دور المجموعات، بعدما كان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في المباراتين الوحيدتين اللتين جمعتا بينهما.