الهلال للدفاع عن لقبه.. الشباب يعود بعد غياب.. الفيصلي لمشاركة تاريخية

تنطلق اليوم الجمعة، منافسات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022 لمنطقة الغرب، للمجموعات الأولى والثانية والخامسة، بإقامة 6 مباريات، سيدشّن فيها 3 فرق تمثل المملكة العربية السعودية انطلاقتها في المسابقة.
يستهل نادي الهلال السعودي حامل اللقب مشوار المنافسة عندما يتقابل مع الشارقة الإماراتي يوم الجمعة على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
ويدخل الهلال المباراة منتشياً بتأهله إلى نهائي كأس السعودية للمرة السابعة عشرة في تاريخه، رغم الصعوبات التي يواجهها في الدوري المحلي بعدما حصد لقبي الموسمين الأخيرين، لكنه يتأخر حالياً بفارق 11 نقطة عن الاتحاد المتصدّر، علماً بأن لديه مباراتين مؤجلتين.
ويسير الهلال بشكل جيد منذ تعاقده مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، فهو لم يخسر أو يتعادل في أي مباراة، وحقق ثمانية انتصارات متتالية منها اثنان في كأس الملك.
في المقابل، يحل الشارقة على الهلال بذكريات نسخة 2004 عندما ألحق بالفريق السعودي واحدة من أكبر خسائره في البطولة بفوزه عليه 5 / 2 إياباً في دور المجموعات، بعدما كان الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي في المباراتين الوحيدتين اللتين جمعتا بينهما.
وضمن ذات المجموعة يطمح نادي الريان القطري في تحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع الاستقلال الطاجيكي على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ولن تكون مهمة الريان سهلة في ظل مستويات غير المقنعة التي قدّمها في الدوري المحلي، حيث أنهى المسابقة في المركز الثامن، ويعوّل فريق المدرب التشيلي نيكولاس كورودفا، على ظهور مغاير لكل من الكولومبي خاميس رودريغيس، والفرنسي ستيفان نزونزي، والجزائري ياسين إبراهيمي.
في المقابل كان الاستقلال قد خاض مشاركته الأولى في البطولة العام الماضي، عندما قدّم عروضاً مميزة لينجح في بلوغ دور الـ 16 قبل أن يخرج على يد بيرسيبوليس الإيراني.
يتطلع نادي الشباب السعودي لتحقيق الفوز في المباراة الأولى عندما يتقابل مع مومباي سيتي الهندي اليوم، على ستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2022.
وستكون هذه المواجهة الأولى بين الفريقين في تاريخ البطولة، وكذلك المواجهة الأولى بين فريقين من السعودية والهند.
ويخوض الشباب المشاركة العاشرة في دوري أبطال آسيا، والأولى منذ عام 2015، علماً بأنه تخطى دور المجموعات في 4 مشاركات سابقة.
وهو يدخل المنافسة في أعقاب تراجعه للمركز الرابع بالدوري السعودي، حيث خسر مباراتين وتعادل مرة في آخر خمس مباريات، كما خسر أمام الهلال يوم الأحد في قبل نهائي كأس ملك السعودية.
في المقابل يعد مومباي سيتي ثاني فريق من الهند يشارك في البطولة، بعد مواطنه غوا الذي شارك العام الماضي وحقق 3 تعادلات مقابل 3 خسائر.
وفي المباراة الثانية من ذات المجموعة، يلتقي نادي الجزيرة الإماراتي مع القوة الجوية العراقي يوم الجمعة على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض.
ويخوض الجزيرة المشاركة العاشرة في تاريخ دوري أبطال آسيا، حيث كان قد نجح في تجاوز دور المجموعات ثلاث مرات جاء آخرها عام 2018، لكنه سيواجه القوة الجوية للمرة الأولى.
من جهته، يشارك القوة الجوية للمرة الخامسة في البطولة، وهو تقابل 6 مرات من قِبل مع أندية الإمارات حقق خلالها فوز وحيد، كما أنه فشل في تحقيق أي انتصار خلال مشاركته بالبطولة العام الماضي.
يلتقي نادي الفيصلي السعودي مع الوحدات الأردني، اليوم، على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وتعد هذه المواجهة الأولى بين الوحدات الذي يشارك للمرة الثانية على التوالي في البطولة، والفيصلي الذي يخوض مشاركته الأولى.
وفي المباراة الثانية من المجموعة نفسها، يطمح نادي السد القطري في تحقيق بداية قوية عندما يتقابل مع ناساف الأوزبكي يوم الجمعة على ستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام.
وكان السد قد توج بلقب البطولة في مناسبتين سابقتين عامي 1989 و2011، كما أنه بطل الدوري القطري في النسختين الأخيرتين بسجل خال من الخسائر.
ويأمل الفريق في تسجيل انطلاقة قوية، خصوصاً في ظل اكتمال صفوفه معولاً على نجوم من العيار الثقيل يتقدمهم الإسباني سانتي كاسورلا، والجزائري بغداد بونجاح، والغاني أندريه أيو، إلى جانب الدولي القطري أكرم عفيف، أفضل لاعب في آسيا 2019.
وستكون هذه المواجهة الثالثة بين السد وناساف في تاريخ البطولة، حيث تقابلا خلال دور المجموعات عام 2018، وحقق كل منهما الفوز على أرضه.