الهلال والشباب بالعلامة الكاملة.. والفيصلي استعاد أنفاسه

للجولة الثانية على التوالي كان نادي الشباب السعودي صاحب الانتصار الأكبر بعدما تغلب على الجزيرة بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط كاملة من مباراتين.

وبعد أن تغلب الشباب على مومباي سيتي الهندي بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى، فإن الفريق صاحب القوة الهجومية الأكبر بمجموع 6 أهداف.

وعلى الصعيد الدفاعي، فإن فريقي الشباب والغرافة الوحيدين الذين لم تتلق شباكهما أي هدف في أول مباراتين، في حين تلقت شباك الهلال وفولاد وناساف هدفاً واحداً لكل منها.