"الهلال" يبحث ضم المهاجم "أندريا بيلوتي" .. بدء المفاوضات مع تورينو الإيطالي

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي الهلال قد دخل في تفاوضات مع نادي تورينو الإيطالي، لضم مهاجم الفريق أندريا بيلوتي.
وبحسب ما نقل موقع "napolicalcio24" الإيطالي فإن إدارة النادي السعودي استفسرت من نظيرتها في النادي الإيطالي عن إمكانية ضم بيلوتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وكشف الموقع أن النادي الإيطالي يسعى لإغراء اللاعب لتجديد عقده مع الفريق، علمًا بأن عقده الحالي مع الفريق سينتهي في 30 يونيو القادم.
اللاعب يبلغ من العمر 28 عامًا، ويجيد في مركز الهجوم، وانتقل لنادي تورينو في 2015، قادمًا من باليرمو، كما يلعب للمنتخب الإيطالي منذ عام 2011.