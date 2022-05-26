"الهلال" يبحث ضمّ "جواو قوميز" بديلًا عن "كويلار"

كشفت تقارير صحفية برازيلية عن رغبة نادي الهلال في ضم اللاعب جواو قوميز لاعب نادي فلامنجو.
وبحسب تلك التقارير: فإن رغبة الهلاليين في ضم اللاعب لأنه سيحل بديلًا عن المحور الكولومبي جوستافو كويلار.
وسيكون اللاعب متاحًا أمام النادي السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.
اللاعب يبلغ من العمر 21 عامًا، ويتوقع له الجميع في البرازيل أن يكون في أحد الأندية الأوروبية الكبيرة؛ لما يملكه من مهارات.
ويحتل الهلال في الوقت الحالي المركز الثاني في مسابقة دوري المحترفين برصيد 58 نقطة متأخرًا عن الاتحاد صاحب المركز الأول بثلاث نقاط قبل ثلاث جولات من نهاية المسابقة.