الهلال يبحث عن "الذهب".. والأهلي يتطلع لـ"الثلاثية"

وسط إثارة وترقب كبيريْن، تُختتم مساء غد الاثنين منافسات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، من خلال لقاء خاص يجمع قطبي الطائرة السعودية (الهلال والأهلي) على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة التاسعة والنصف مساء.
وصف رئيس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، لقاء الهلال والأهلي بـ"الكبير"؛ خاصة وأنه يجمع قطبي "الطائرة السعودية"؛ مما سيضفي عليه طابع الإثارة والمتعة في ظل وجود عناصر دولية ضمن صفوف كلا الفريقين.
وطالب "الزغيبي" عناصر الفريقين بالظهور بالمظهر المشرف أمام مناصريهم والمتابعين؛ متمنيًا أن يخرج النهائي بشكل ممتع لعشاق الكرة الطائرة السعودية، وأن ينجح الطاقم التحكيمي في قيادة المباراة إلى بر الأمان.
أسندت اللجنة الرئيسية للحكام بالاتحاد السعودي للكرة الطائرة، قيادة نهائي بطولة كأس الاتحاد للحكم العالمي أمين الطريفي، ويعاونه كحكم ثانٍ عبدالرحمن الدوسري وعبدالله القحطاني كمسجل.
وتقديرًا منه لعشاق كرة الطائرة السعودية وللجماهير الغفيرة التي يتوقع أن تحضر المواجهة الختامية بين الهلال والأهلي؛ فَقَد أعلن الاتحاد السعودي للكرة الطائرة عن تقديمه لجوائز قيمة خلال مجريات اللقاء.