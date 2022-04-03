الهلال يبحث عن "الذهب".. والأهلي يتطلع لـ"الثلاثية"

وسط إثارة وترقب كبيريْن، تُختتم مساء غد الاثنين منافسات كأس الاتحاد السعودي للكرة الطائرة، من خلال لقاء خاص يجمع قطبي الطائرة السعودية (الهلال والأهلي) على صالة وزارة الرياضة بالرياض عند الساعة التاسعة والنصف مساء.