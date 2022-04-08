الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بفوز على الشارقة

استهل نادي الهلال (حامل اللقب) مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي 2-1 الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
أهداف اللقاء بدأها اللاعب صالح الشهري للهلال في الدقيقة الـ5 قبل أن يعدل الشارقة سريعًا بواسطة محترفه الأوزبكي شوكوروف في الدقيقة الـ7.
وسجل الوافد الجديد لنادي الهلال المحترف البرازيلي ميشايل هدف الفريق الثاني في الدقيقة الـ62 من عمر
المباراة.
وبتلك النتيجة يحصد الهلال أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم إلى جواره كلاً من الشارقة والريان القطري والاستقلال الطاجيكي.