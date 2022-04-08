الهلال يبدأ حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا بفوز على الشارقة

استهل نادي الهلال (حامل اللقب) مشوار المنافسة بتحقيق الفوز على الشارقة الإماراتي 2-1 الجمعة على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.