"الهلال" يتلقى ضربة موجعة قبل الكلاسيكو ضد "الاتحاد"

ميدانياً عاود لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة، تدريباتهم وذلك بعد خسارتهم نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم أمس، من أمام الفيحاء بركلات الترجيح 3-1 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، على ملعب الجوهرة المشعة.