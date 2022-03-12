الهلال يختتم تحضيراته للرائد.. و"دياز" يريح الدوسري والمعيوف

وقد أراح "دياز" الثنائي عبدالله المعيوف وسالم الدوسري من مران اليوم، وشارك "محمد البريك" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، ولم يكمل "علي آل بليهي" المران لشعوره بآلام في العضلة الضامة، وواصل الثنائي "عبدالله عطيف وناصر الدوسري" برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.