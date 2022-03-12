الهلال يختتم تحضيراته للرائد.. و"دياز" يريح الدوسري والمعيوف

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم السبت تحضيراته الميدانية استعدادًا لمواجهة "الرائد" غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
بدأ الجهاز الفني المران بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، ثم طبّق المدير الفني "رامون دياز" عددًا من الجُمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم الجهاز الفني المران بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.
وقد أراح "دياز" الثنائي عبدالله المعيوف وسالم الدوسري من مران اليوم، وشارك "محمد البريك" في الجزء الأول من التدريبات الجماعية قبل أن يكمل برنامجه التأهيلي، ولم يكمل "علي آل بليهي" المران لشعوره بآلام في العضلة الضامة، وواصل الثنائي "عبدالله عطيف وناصر الدوسري" برنامجَيْهما التأهيليَّيْن.