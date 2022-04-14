الهلال يخشى مفاجأة استقلال .. و"فض الشراكة" شعار مواجهة الفيصلي وناساف

تتواصل مساء اليوم الجمعة ، منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2022 ( لمنطقة الغرب) ، التي تُقام على أرض السعودية، بمواجهتين حاسمتين بالنسبة للأندية السعودية الهلال والفيصلي.
يلتقي الهلال السعودي (الأول - 6 نقاط) بنظيره استقلال دوشنبه الطاجيكي (الرابع - دون نقاط)، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، لصالح المجموعة الأولى.
الهلال يخوض اللقاء متسلحًا بعاملي الأرض والجمهور ، ويأمل مواصلة تقديم عروضه الإيجابية المقرونة بالمستوى الفني الجيد والنتيجة الإيجابية، من أجل إحكام القبضة على الصدارة وبالعلامة الكاملة.
في المقابل يأمل فريق استقلال تحقيق انتصاره الأول في البطولة، خصوصًا أن له حضورًا إيجابيًا سابقًا أمام الأزرق.
يواجه فريق الفيصلي السعودي (الثاني - 4 نقاط) نظيره ناساف كارشي الأوزبكي (الأول - 4 نقاط) مع فارق الأهداف لصالحه، على أرض ملعب مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام، لصالح المجموعة الخامسة.
لقاء الظروف المتشابهة بين الطرفين وعنوانه (فض الشراكة) وإحياء الآمال للطرفين للتمسك بالصدارة وتوسيع الفارق النقطي مع بقية المنافسين.