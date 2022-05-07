الهلال يزيح النصر من الوصافة.. قلب الطاولة أمام ضمك برباعية

أزاح فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره النصر من وصافة ترتيب سلم دوري المحترفين؛ وذلك بعد أن قلب الطاولة أمام ضمك 4/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.