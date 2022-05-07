الهلال يزيح النصر من الوصافة.. قلب الطاولة أمام ضمك برباعية

أزاح فريق الهلال الأول لكرة القدم نظيره النصر من وصافة ترتيب سلم دوري المحترفين؛ وذلك بعد أن قلب الطاولة أمام ضمك 4/ 2 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في ختام منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
الشوط الأول انتهى بتقدُّم أصحاب الأرض "ضمك" بثنائية "زيلايا" ومنصور حمزي، الأول من ركلة جزاء، والثاني برأسية رائعة داخل شباك حارس الأزرق عبدالله المعيوف، عند الدقيقتَيْن (الـ3، والـ40)، فيما جاء هدف الهلال عن طريق مصعب الجوير إثر تسديدة ولا أجمل من رأس الصندوق الضمكاوي عند الدقيقة الـ36، اكتفى الحارس مصطفى زغبة بمشاهدتها.
وفي الشوط الثاني دفع المدير الفني للهلال "دياز" بالثلاثي (عبدالله عطيف وعبدالله الحمدان ومتعب المفرج) بغية تعديل النتيجة.
وينقذ "زغبة" مرماه من هدف التعادل الهلالي بعد أن تصدى لتسديدة "انفراد" لماريغا عند الدقيقة الـ65.
ونتيجة للضغط المتواصل للأزرق عدَّل "بيريرا" النتيجة بهدف رائع داخل الشباك الحمراء عند الدقيقة الـ75.
وعند الدقيقة الـ80 أشعل "ماريغا" المدرج الأزرق بهدف ثالث، كان كافيًا لقلب الطاولة.
وبمجهود فردي رائع من قِبل سعود عبدالحميد حوَّل كرة عرضية جميلة؛ لتجد رأس "إيغالو" محرزًا الهدف الرابع عند الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (2+90).
وبتلك النتيجة أزاح الهلال نظيره النصر من الوصافة (52 نقطة)، وبقي ضمك خامسًا (42 نقطة).