"الهلال" يستأنف تدريباته قبل مواجهة "الفيصلي" الحاسمة

استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباتهم بعد تغلبهم يوم أمس على مضيفهم "الفتح" بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22).
وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية. واشتمل المران على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في لقاء "الفتح"، وتطبيقات تكتيكية متنوعة ومناورة فنية لبقية اللاعبين.
ويؤدي الفريق مساء غد مرانه الرئيس استعدادًا لمواجهة ضيفه "الفيصلي" مساء الاثنين المقبل ضمن الجولة الأخيرة من الدوري.
يُشار إلى أن الهلال بات قاب قوسين أو أدنى من الاحتفاظ بلقب دوري المحترفين؛ إذ يحتاج إلى الفوز في مباراة الفيصلي حتى يضمن التتويج بلقبه السابع بدوري المحترفين.