"الهلال" يستأنف تدريباته قبل مواجهة "الفيصلي" الحاسمة

استأنف لاعبو الهلال مساء اليوم الجمعة تدريباتهم بعد تغلبهم يوم أمس على مضيفهم "الفتح" بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2021/ 22).