الهلال يستأنف قرار غرفة فض المنازعات بشأن إيقاف "كنو" ومنع النادي من التسجيل

وشدَّد المجلس على أن قرار "المنازعات" جانبه الصواب في جوانب عديدة، سيتم تفصيلها في مذكرة الاستئناف المقدَّمة إلى "مركز التحكيم الرياضي السعودي"، منها على سبيل المثال أن القرار خالف أهم مبادئ القضاء بشكل عام، والرياضة بشكل خاص، وهو أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي، ولا يجوز مخالفة هذا المبدأ الراسخ؛ إذ كان من المفترض أن يطلب من المدعي إثبات ما زعمه من وجود تحريض؛ إذ جاء القرار مخالفًا لهذا المبدأ رغم وجوده في المادة رقم 18 من لائحة غرفة فض المنازعات التي تنص على أن "يقع عبء الإثبات على الطرف المدعي".