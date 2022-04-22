الهلال يسعى لضمان الصدارة.. والفيصلي لمواصلة مفاجآته

يبحث نادي الهلال السعودي عن تحقيق الفوز الخامس على التوالي عندما يتقابل مع الشارقة الإماراتي يوم السبت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا 2022.
و بعدما بات أول المتأهلين للدور ثمن النهائي بأربعة انتصارات متتالية، يحتاج الهلال حامل اللقب إلى نقطة التعادل مع الشارقة الإماراتي، ليضمن صدارة المجموعة الأولى.
في المقابل، لم يقدم الشارقة، الثالث بأربع نقاط، المستويات المتوقعة في البطولة رغم تكامل صفوفه، وهذا انعكس على نتائجه، إذ لم يحقق سوى فوز وحيد.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً الريان القطري مع الاستقلال الطاجيكي على ملعب الملك فهد الدولي.
ويتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، مقابل 7 نقاط للريان، و4 للشارقة، في حين لا زال رصيد الاستقلال خالياً من النقاط.
و يخوض نادي الفيصلي السعودي مواجهة قوية أمام الوحدات الأردني يوم السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا 2022.
وفاجأ الفيصلي الجميع بمستوياته المميزة التي قدمها حتى الآن، فيما قد يدفع مدربه اليوناني مارينوس أوزونيدس بكل أوراقه الرابحة لتخطي عقبة منافسه: لقاء آخر مهم ضد منافس أحترمه جداً، سواء على المستوى الفني أو الروح التي يمتلكها اللاعبون، أعلم أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الانتصار.
أما الوحدات، فما زال يواصل تقديم نتائج متفاوتة في البطولة، فبعد تعادله أمام الفيصلي خسر أمام ناساف والسد قبل أن يعود ويتغلب على السد.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم السبت أيضاً ناساف الأوزبكي مع السد القطري على نفس الملعب.
ويتصدر الفيصلي ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط لناساف و4 نقاط لكل من السد والوحدات.