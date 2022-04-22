الهلال يسعى لضمان الصدارة.. والفيصلي لمواصلة مفاجآته

وفاجأ الفيصلي الجميع بمستوياته المميزة التي قدمها حتى الآن، فيما قد يدفع مدربه اليوناني مارينوس أوزونيدس بكل أوراقه الرابحة لتخطي عقبة منافسه: لقاء آخر مهم ضد منافس أحترمه جداً، سواء على المستوى الفني أو الروح التي يمتلكها اللاعبون، أعلم أننا سنقدم كل ما لدينا من أجل الانتصار.